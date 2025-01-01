Меню
Стивен Кантор
Steven Cantor
О персоне
Фильмография
Награды и номинации Стивена Кантора
Оскар 1994
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Лучший документальный короткометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Победитель
