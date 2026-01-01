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Николай Фьюлси
Николай Фьюлси Nicolai Fuglsig
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Николай Фьюлси

Nicolai Fuglsig

Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Биография Николая Фьюлси

Родился в 1972 году. Хельсингер, Дания.

Популярные фильмы

Кавалерия 6.3
Кавалерия (2018)

Фильмография Николая Фьюлси

Кавалерия 6.3
Кавалерия Horse Soldiers / 12 Strong
драма, военный 2018, США
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