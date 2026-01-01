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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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О персоне
Николай Фьюлси
Nicolai Fuglsig
Киноафиша
Персоны
Николай Фьюлси
Николай Фьюлси
Nicolai Fuglsig
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Николая Фьюлси
Родился в 1972 году. Хельсингер, Дания.
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Популярные фильмы
6.3
Кавалерия
(2018)
Фильмография Николая Фьюлси
6.3
Кавалерия
Horse Soldiers / 12 Strong
драма, военный
2018, США
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