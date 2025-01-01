Меню
Награды и номинации Мамору Осии

Каннский кинофестиваль 2004 Каннский кинофестиваль 2004
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008 Венецианский кинофестиваль 2008
Future Film Festival Digital Award
Победитель
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006 Венецианский кинофестиваль 2006
Лучший фильм
Номинант
