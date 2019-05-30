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Постер сериала Святилище
Постер сериала Святилище
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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2 постера
Киноафиша Сериалы Святилище

Святилище (2019 - 2019)

Himmelsdalen 18+
Год выпуска 2019
Страна Швеция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал C More
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Хелена приезжает проведать свою сестру-близнеца Сири в высококлассном санатории, расположенном в итальянских Альпах. Между ними быстро начинает нарастать напряжение, поскольку она отказывает родственнице в довольно необычной просьбе. Сири хочет, чтобы Хелена несколько дней выдавала себя за нее. На следующий день Хелена обнаруживает, что сестра пропала, а клиника — совсем не райское место. Но побег оттуда — не самая важная задача. В первую очередь ей нужно выжить. Ведь каждый из пациентов и их врачей представляет собой скрытую угрозу.

Святилище - трейлер первого сезона
Святилище  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Йозефин Асплунд
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Лоренцо Рикельми
Лоренцо Рикельми
Барбара Мартен
Барбара Мартен
Натали Рапти Гомес
Натали Рапти Гомес
Агнешка Гроховска
Агнешка Гроховска
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Святилище - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
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