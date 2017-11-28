«Жду тебя»: Рецензия Киноафиши

Красноречивые вещи

Отец Пола смертельно болен. Молодой человек проводит много времени у постели умирающего, и тот в предсмертных муках пытается рассказать сыну что-то о своем прошлом. Речь его уже тяжело понять. Пол (Колин Морган) ухватывает лишь то, что в армейские годы на ход жизни его родителя сильно повлиял некий капитан. В его руках, додумывает молодой человек, остался клад, некогда принадлежавший отцу, и который по наследству должен перейти к нему. Еще во время похорон Пол начинает вести собственное расследование. Пока друзья отца молчат, вещи, оставленные родителем, дарят подсказки бывшему студенту архитектурного колледжа. И вот он собирает последние деньги, садится в машину и отправляется во Францию искать таинственного военного. Вместо него он находит его дочь Мадлен (Фанни Ардан). Она живет одна в старинном доме, присматривать за которым ей помогает садовник. Пол сходу выдумывает «правдоподобную» ложь и снимает комнату в особняке прекрасной француженки – о жемчуге из предсмертной речи отца он не забывает ни на минуту.

Кадр из фильма «Жду тебя»

«Жду тебя» ‒ первый полнометражный фильм Чарльза Гэррада, в каждом его кадре ощущается, что у режиссера-дебютанта в полном метре за плечами есть опыт работы художником-постановщиком. Чарльз Гэррад заворожен предметами интерьера и ландшафтом. Он с любовью рассматривает потрескавшиеся стены старинного особняка, буквально измеряет их по линейке, ощупывает и заставляет персонажа Колина Моргана делать зарисовки старого дома. В «Жду тебя» у многих вещей есть своя собственная роль, и подчас ее экспрессия зашкаливает. Гэррад и сценарист Хью Стоддарт прописывают отдельные партии для жемчужного ожерелья, скромной лавочки в саду, виниловой пластинки, массивной двери… И на них они обращают гораздо больше внимания, чем на развитие событий в фильме и мотивацию, казалось бы, главного героя.

Кадр из фильма «Жду тебя»

У Гэррада общение между людьми не ладится, Мадлен и Пол с трудом преодолевают себя и предпочитают недоговаривать или лгать, в то время как вещи оказываются весьма красноречивы, к тому же они не умеют обманывать. И то, в чем не смог признаться умирающий отец Пола, проговорит за него дом, принадлежащий героине Фанни Ардан. А «рассказать» он явно может о многом, и Гэррад только множит точки пересечения в рассказах, перескакивая с Аденского кризиса в глубь веков и от одной семьи к другой. Семья же, в свою очередь, никогда не оказывается изолированной от всемирной истории. Найденные Полом фотографии в доме Мадлен переворачивают его представление об отце. Мысли о наследстве и дальнейшем безбедном существовании сменяются стыдом и незнанием, как дальше жить.

Кадр из фильма «Жду тебя»

Правда, Чарльз Гэррад предпочитает не доводить драму до исступления и надрыва. Он снимает стилистически выверенное атмосферное кино, всматривается в линии трещин на стенах и любуется многообразием красок. Тем не менее Гэррад аккуратно подводит к тому, что прошлое может быть материально ‒ в его фильме оно зафиксировано в предметах, в разваливающемся особняке, в окрестностях которого бродит маленький ребенок – и непонятно, кто этот мальчик – призрак, ожившее воспоминание, плод воспаленного воображения. В любом случае он связан с минувшим, и «Жду тебя» не бежит от него и не пытается переписать страницы истории. Фильм Чарльза Гэррада, скорее, сфокусирован на принятии прошлого, на признании его власти и способности напоминать о себе и овладевать людьми. Другое дело, что позиция бесправного заложника в цепких объятьях минувших дней, режиссера не устраивает. В конечном счете путешествие Пола через Ла-Манш – аллегория взросления и поиска себя, и привести мысли в порядок молодой человек в ленте Гэррада может, только разобравшись в прошлом своего отца.

Елена Громова

Расписание и покупка билетов на фильм «Жду тебя»