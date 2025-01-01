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Киноафиша Сериалы Самозанятые

Самозанятые (2024 - …)

Samozanyatye 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

В центре событий оказывается преуспевающий и уважаемый инженер детских игровых автоматов по имени Олег, жизнь которого в одночасье меняется после сокращения на работе. Рушится весь традиционный уклад жизни семьи Лужиных. Олег понимает, что в его возрасте будет непросто устроиться на нормальную работу. Но заботливая супруга Лена, как всегда, пытается убедить мужа, что у него все получится. Супруги решают не сдаваться и хватаются за любую работу. Мужество и смелость сулит главным героям немало интересных открытий.

В ролях
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Анна Антонова
Анна Антонова
Наталья Гриншпун
Наталья Гриншпун
Лиза Мартинес
Лиза Мартинес
Александр Стефанцов
Александр Стефанцов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.5 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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