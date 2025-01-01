В центре событий оказывается преуспевающий и уважаемый инженер детских игровых автоматов по имени Олег, жизнь которого в одночасье меняется после сокращения на работе. Рушится весь традиционный уклад жизни семьи Лужиных. Олег понимает, что в его возрасте будет непросто устроиться на нормальную работу. Но заботливая супруга Лена, как всегда, пытается убедить мужа, что у него все получится. Супруги решают не сдаваться и хватаются за любую работу. Мужество и смелость сулит главным героям немало интересных открытий.