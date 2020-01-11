В центре сюжета девушка по имени Настя – студентка музыкального училища. Ее идиллическая жизнь рушится одно мгновенье, когда ее любимый человек оказывается главным подозреваемым в убийстве. Ради спасения жениха девушка готова влезть в огромные долги, но все ее старания оказываются напрасными: парень отправляется за решетку. Анастасия же дает слово, что дождется возлюбленного, несмотря ни на что. Однако десять лет – чересчур долгое испытание, в ходе которого девушку ожидает целая череда трудностей.