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Киноафиша Сериалы Музыка моей души
Музыка моей души (2020 - 2020) Музыка моей души 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

В центре сюжета девушка по имени Настя – студентка музыкального училища. Ее идиллическая жизнь рушится одно мгновенье, когда ее любимый человек оказывается главным подозреваемым в убийстве. Ради спасения жениха девушка готова влезть в огромные долги, но все ее старания оказываются напрасными: парень отправляется за решетку. Анастасия же дает слово, что дождется возлюбленного, несмотря ни на что. Однако десять лет – чересчур долгое испытание, в ходе которого девушку ожидает целая череда трудностей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Вадим Цаллати
Вадим Цаллати
Ирина Лосева
Тимофей Каратаев
Тимофей Каратаев
Наталья Гриншпун
Наталья Гриншпун
Евгения Каверау
Евгения Каверау
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Музыка моей души - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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