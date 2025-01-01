Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Надав Лапид
Награды
Награды и номинации Надава Лапида
Nadav Lapid
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Надава Лапида
Каннский кинофестиваль 2021
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2006
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2004
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Премия «Синефондасьон»
Номинант
Берлинале 2019
Лучший фильм
Победитель
Соревнование
Победитель
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Берлинале 2015
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Пять фильмов Тиграна Кеосаяна, которые лучше всего показывают его путь в кино
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
В 106 серии «Клюквенного щербета» Фатиху подпишут смертный приговор: страсти накаляются еще больше
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667