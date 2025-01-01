Меню
Майкл Дадок де Уит
Награды
Награды и номинации Майкл Дадок де Уит
Michael Dudok de Wit
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкл Дадок де Уит
Оскар 2001
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 1995
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший анимационный короткометражный фильм
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
Лучший анимационный короткометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2016
Лучший фильм
Номинант
