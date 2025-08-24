Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»

Николай Цискаридзе известен не только как гений балета и принципиальный ректор Вагановской академии, но и как страстный киноман с безупречным вкусом. В одной из последних публикаций артист назвал один из своих главных кинематографических идеалов — легендарную актрису, которая осмелилась отказаться от роли века.
Этой актрисой стала Норма Ширер — настоящая легенда Голливуда 1930-х годов, которую пресса нежно называла «Королева Норма». Цискаридзе с восхищением пишет о её аристократической красоте, невероятном таланте и железной воле.
Отказ от «роли века»
Карьера Ширер — это шесть номинаций на «Оскар» и две заветные статуэтки, что для той эпохи было феноменальным достижением.
Но самый поразительный факт из её биографии, который выделяет Цискаридзе, — это её решение отказаться от роли Скарлетт О’Хары в «Унесённых ветром».
В 1939 году этот проект был самой желанной ролью для любой актрисы, за неё шла нешуточная борьба. Но Ширер, уже будучи на вершине славы, проявила невероятную уверенность в себе. Она заявила:
«Я не хочу играть Скарлетт. Роль, которую я хотела бы сыграть — это Рет Батлер!»
Этот поступок идеально отражает её характер: независимый, сильный и бросающий вызов гендерным стереотипам своего времени. Вместо того чтобы бороться за роль главной интриганки, она захотела играть харизматичного и циничного мужчину-магната.
Цискаридзе рекомендует несколько фильмов для знакомства с её творчеством, и это настоящие жемчужины Голливуда.
«Мария-Антуанетта» (1938)
Один из главных фильмов в наследии актрисы. Роскошная костюмная драма с невероятными декорациями и костюмами, за которые MGM не пожалела бюджета. Ширер предстала в образе трагической королевы — и сделала её образ не просто историческим, а эмоционально близким зрителю.
«Мария-Антуанетта» принесла ей номинацию на «Оскар» и до сих пор считается вершиной жанра исторических драм старого Голливуда.
«Женщины» (1939)
Уникальный проект, который до сих пор вызывает восторг у кинокритиков. В фильме нет ни одного мужского персонажа — лишь женщины, их дружба, ревность, хитрость и соперничество.
Ширер сыграла здесь благородную жену, вынужденную столкнуться с изменой мужа. Вокруг неё разворачивается целая феерия женских характеров, но именно её героиня остаётся центром морали и достоинства.
«Женщины» позволили Ширер показать другую грань таланта — не королевскую монументальность, а тонкую психологическую игру.
«Вольная душа» (1931)
Именно эта картина принесла Норме «Оскар» за лучшую женскую роль и окончательно закрепила её статус первой звезды MGM. Её героиня — женщина с непростой судьбой, которая отчаянно ищет свободу и любовь в мире, полном условностей.
Именно здесь Ширер доказала, что может играть не только блистательных красавиц, но и глубокие, драматичные образы, которые отражают внутренние противоречия. Этот фильм стал важным шагом в её карьере, сделав её символом «новой женщины» Голливуда начала 30-х.
Для Цискаридзе, самого всегда идущего против течения, Норма Ширер — родственная душа. Его восхищение — признание силы, элегантности и несгибаемого характера истинной королевы Голливуда, которая сама диктовала правила игры.
