Снималась без мужчин, воротила нос от «Унесенных ветром»: Цискаридзе обожает эту актрису-феминистку — сейчас в Голливуде «таких не делают»

24 августа 2025 18:07
Подобные типажи остались в далеком прошлом.

Николай Цискаридзе известен не только как гений балета и принципиальный ректор Вагановской академии, но и как страстный киноман с безупречным вкусом. В одной из последних публикаций артист назвал один из своих главных кинематографических идеалов — легендарную актрису, которая осмелилась отказаться от роли века.

Этой актрисой стала Норма Ширер — настоящая легенда Голливуда 1930-х годов, которую пресса нежно называла «Королева Норма». Цискаридзе с восхищением пишет о её аристократической красоте, невероятном таланте и железной воле.

Отказ от «роли века»

Карьера Ширер — это шесть номинаций на «Оскар» и две заветные статуэтки, что для той эпохи было феноменальным достижением.

Но самый поразительный факт из её биографии, который выделяет Цискаридзе, — это её решение отказаться от роли Скарлетт О’Хары в «Унесённых ветром».

В 1939 году этот проект был самой желанной ролью для любой актрисы, за неё шла нешуточная борьба. Но Ширер, уже будучи на вершине славы, проявила невероятную уверенность в себе. Она заявила:

«Я не хочу играть Скарлетт. Роль, которую я хотела бы сыграть — это Рет Батлер!»

Этот поступок идеально отражает её характер: независимый, сильный и бросающий вызов гендерным стереотипам своего времени. Вместо того чтобы бороться за роль главной интриганки, она захотела играть харизматичного и циничного мужчину-магната.

Цискаридзе рекомендует несколько фильмов для знакомства с её творчеством, и это настоящие жемчужины Голливуда.

«Мария-Антуанетта» (1938)

Один из главных фильмов в наследии актрисы. Роскошная костюмная драма с невероятными декорациями и костюмами, за которые MGM не пожалела бюджета. Ширер предстала в образе трагической королевы — и сделала её образ не просто историческим, а эмоционально близким зрителю.

«Мария-Антуанетта» принесла ей номинацию на «Оскар» и до сих пор считается вершиной жанра исторических драм старого Голливуда.

«Женщины» (1939)

Уникальный проект, который до сих пор вызывает восторг у кинокритиков. В фильме нет ни одного мужского персонажа — лишь женщины, их дружба, ревность, хитрость и соперничество.

Ширер сыграла здесь благородную жену, вынужденную столкнуться с изменой мужа. Вокруг неё разворачивается целая феерия женских характеров, но именно её героиня остаётся центром морали и достоинства.

«Женщины» позволили Ширер показать другую грань таланта — не королевскую монументальность, а тонкую психологическую игру.

«Вольная душа» (1931)

Именно эта картина принесла Норме «Оскар» за лучшую женскую роль и окончательно закрепила её статус первой звезды MGM. Её героиня — женщина с непростой судьбой, которая отчаянно ищет свободу и любовь в мире, полном условностей.

Именно здесь Ширер доказала, что может играть не только блистательных красавиц, но и глубокие, драматичные образы, которые отражают внутренние противоречия. Этот фильм стал важным шагом в её карьере, сделав её символом «новой женщины» Голливуда начала 30-х.

Для Цискаридзе, самого всегда идущего против течения, Норма Ширер — родственная душа. Его восхищение — признание силы, элегантности и несгибаемого характера истинной королевы Голливуда, которая сама диктовала правила игры.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
