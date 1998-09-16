Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Александр Згуриди
Aleksandr Zguridi
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Александр Згуриди
Александр Згуриди
Aleksandr Zguridi
Дата рождения
23 февраля 1904
Возраст
94 года
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
16 сентября 1998
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
7.3
Белый Клык
(1946)
6.6
Черная Гора
(1970)
5.7
Балерина
(1993)
Фильмография Александр Згуриди
Жанр
Все
Драма
Приключения
Семейный
Год
Все
1993
1970
1946
Все
3
Фильмы
3
Сценарист
3
Режиссер
3
5.7
Балерина
Balerina
драма
1993, Россия / Грузия
6.6
Черная Гора
Black Mountain
семейный, приключения, драма
1970, СССР / Индия
7.3
Белый Клык
Belyy klyk
приключения, драма
1946, СССР
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