Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Ларс Ловен
Lars Lovén
Киноафиша
Персоны
Ларс Ловен
Ларс Ловен
Lars Lovén
Дата рождения
12 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Популярные фильмы
7.1
Кельтская утопия
(2025)
6.7
Фонко
(2016)
Фильмография Ларс Ловен
7.1
Кельтская утопия
Útóipe Cheilteach
документальный
2025, Швеция / Ирландия
Смотреть трейлер
6.7
Фонко
Fonko
документальный
2016, Швеция
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