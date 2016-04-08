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Фонко
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Fonko

Фонко, 2016

2016 / Швеция
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Фильм о современной клубной сцене почти дюжины больших африканских столиц: Йоханнесбурга, Лагоса, Дакара — озвучен певицей Нене Черри и начинен фрагментами текстов и выступлений Фела Кути, одного из самых влиятельных африканских артистов и политических активистов. Его яркие и местами радикальные высказывания о борьбе с неоколониализмом, о том, что слово «демократия» не так уж далеко от «сумасшествия» (democrazy) соседствуют с не менее впечатляющими образами молодых африканских музыкантов, тех, кто готовит в домашних условиях африканскую танцевальную революцию.

6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 8 апреля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Горан Олссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Фонко 1 постер
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15 ноября 2016 12:29
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