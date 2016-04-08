Фонко, 2016

Фильм о современной клубной сцене почти дюжины больших африканских столиц: Йоханнесбурга, Лагоса, Дакара — озвучен певицей Нене Черри и начинен фрагментами текстов и выступлений Фела Кути, одного из самых влиятельных африканских артистов и политических активистов. Его яркие и местами радикальные высказывания о борьбе с неоколониализмом, о том, что слово «демократия» не так уж далеко от «сумасшествия» (democrazy) соседствуют с не менее впечатляющими образами молодых африканских музыкантов, тех, кто готовит в домашних условиях африканскую танцевальную революцию.