Мартин Хирте Martin Hirthe
Мартин Хирте

Martin Hirthe

Дата рождения
13 февраля 1921
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
9 августа 1981
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Каждый умирает в одиночку 6.8
Каждый умирает в одиночку (1976)

Фильмография Мартин Хирте

Жанр
Год
Каждый умирает в одиночку 6.8
Каждый умирает в одиночку Jeder stirbt für sich allein
драма 1976, ФРГ
