Манон Горен
Manon Gaurin
Манон Горен
Манон Горен
Manon Gaurin
Дата рождения
7 января 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Париж, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Стыд. Франция
(2018)
5.6
15 августа
(2001)
Фильмография Манон Горен
1
8.2
Стыд. Франция
драма, комедия
2018, Франция
5.6
15 августа
15 août
комедия
2001, Франция
«Пересильд в морге оживет?», «Это будет хоррор вроде "Ходячих мертвецов"?»: что уже напридумывали про 2 сезон «Слова пацана»
Сенсации не случилось: почему бонусный и секретный выпуск «Первого отдела» зрители назвали провалом 2026 года
Соскучились по Хабенскому после «Метода»? Посмотрите его в совсем другой роли без маньяков, но с Пересильд и Исаковой
Михалков отказался от проката в США, но не «испоганил» шедевр с Меньшиковым: культурно послал Костнера с его критикой
«Отвратительный»: Майков ополчился против лучшего сериала Okko — считает ужасными даже жертв психопата
«Сезон отстой, а последние серии тухляк»: НТВ поспешил с «Первым отделом 5», но людей не насмешил
В топ-10 популярных в России мультфильмов – только один западный: именно с него в СССР «списали» «Ну, погоди!»
«Разорвется сердце»: у той самой детской песенки из «Мимино» очень взрослый смысл — цензура СССР даже требовала вырезать сцену
Лишь 2/10 россиян проходят тест по «Берегись автомобиля» на 7/7 — на сколько ответите вы?
СССР, Ленин, расчлененка – Тилль Линдеманн сыграл в российском детективе со звездой «Холопа»: «На уровне “Бойцовского клуба”»
Вслед за «Сказкой о царе Салтане»: когда в России выйдет фильм «Царевна-лягушка 2»
