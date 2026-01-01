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Фильмография
Александра Зорина
Alexandra Sorina
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Персоны
Александра Зорина
Александра Зорина
Alexandra Sorina
Дата рождения
17 сентября 1899
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
31 мая 1973
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.0
Руки Орлака
(1924)
Билеты
Фильмография Александра Зорина
Жанр
Все
Криминал
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1924
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7
Руки Орлака
Orlacs Hände
фантастика, ужасы, криминал
1924, Германия / Австрия
Билеты
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