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Нильс Астер Nils Asther
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Нильс Астер

Nils Asther

Дата рождения
17 января 1897
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
13 октября 1981
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтическая актриса

Популярные фильмы

Дикие орхидеи 6.4
Дикие орхидеи (1929)

Фильмография Нильс Астер

Дикие орхидеи 6.4
Дикие орхидеи Wild Orchids
мелодрама 1929, США
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