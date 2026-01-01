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Фильмография
Нильс Астер
Nils Asther
Киноафиша
Персоны
Нильс Астер
Нильс Астер
Nils Asther
Дата рождения
17 января 1897
Возраст
84 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
13 октября 1981
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтическая актриса
Популярные фильмы
6.4
Дикие орхидеи
(1929)
Фильмография Нильс Астер
6.4
Дикие орхидеи
Wild Orchids
мелодрама
1929, США
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