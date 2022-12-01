Герой российского комедийного сериала «Я слежу за тобой» – молодой, но очень старательный полицейский Титов. Однажды он совершает серьезную ошибку и случайно срывает операцию «наружки» – оперативного поискового отделения госорганов. В наказание самого Титова отправляют из уютного и теплого кабинета «на волю». Теперь его напарник – тот самый оперативник Шухер, которому он невольно помешал задержать наркокартель. Эта странная парочка готова буквально разорвать друг друга, однако им предстоит работать вместе.