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Киноафиша Сериалы Я слежу за тобой

Я слежу за тобой (2022 - …)

Я слежу за тобой 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 2 часа 56 минут
О чем сериал

Герой российского комедийного сериала «Я слежу за тобой» – молодой, но очень старательный полицейский Титов. Однажды он совершает серьезную ошибку и случайно срывает операцию «наружки» – оперативного поискового отделения госорганов. В наказание самого Титова отправляют из уютного и теплого кабинета «на волю». Теперь его напарник – тот самый оперативник Шухер, которому он невольно помешал задержать наркокартель. Эта странная парочка готова буквально разорвать друг друга, однако им предстоит работать вместе.

Я слежу за тобой - трейлер
Я слежу за тобой
трейлер
В ролях
В ролях
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Георгий Мартиросян
Георгий Мартиросян
Арина Постникова
Арина Постникова
Илья Ильиных
Илья Ильиных
Ирина Вербицкая
Ирина Вербицкая
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Я слежу за тобой»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 декабря 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 декабря 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 декабря 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 декабря 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 декабря 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 декабря 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 декабря 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Я слежу за тобой - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Молодой оперативник попадает в ОПУ в трейлере комедийного сериала «Я слежу за тобой»
Молодой оперативник попадает в ОПУ в трейлере комедийного сериала «Я слежу за тобой»
Кадры из сериала
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