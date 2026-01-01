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Намир Абдель Месси
Namir Abdel Messeeh
Киноафиша
Персоны
Намир Абдель Месси
Намир Абдель Месси
Namir Abdel Messeeh
Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.6
Девственница, копты и я
(2011)
Фильмография Намир Абдель Месси
6.6
Девственница, копты и я
La Vierge, les Coptes et moi...
комедия, документальный
2011, Франция / Катар / Египет
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