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Намир Абдель Месси Namir Abdel Messeeh
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Намир Абдель Месси

Namir Abdel Messeeh

Дата рождения
1 января 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Популярные фильмы

Девственница, копты и я 6.6
Девственница, копты и я (2011)

Фильмография Намир Абдель Месси

Девственница, копты и я 6.6
Девственница, копты и я La Vierge, les Coptes et moi...
комедия, документальный 2011, Франция / Катар / Египет
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