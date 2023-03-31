На съемках «Десяти негритят» актер чуть не довел до ручки группу туристов: причина в гриме

Детектив Станислава Говорухина «Десять негритят» стал настоящей классикой советского кино. Эталонная экранизация приводит в восторг уже несколько поколений зрителей, однако мало кто знает, какие казусы случались во время работы над фильмом.

Дело в том, что ленту снимали в Крыму на территории курортного комплекса «Ласточкино гнездо», где в то же время было множество туристов со всего СССР. Путешественники нередко заглядывали на площадку фильма и иногда видели то, что их шокировало.

Так, однажды зеваки наткнулись на Алексея Золотницкого, который исполнял роль дворецкого Роджерса. Персонажа актера зарубили топором в первой части фильма. И в перерыве между съемками сцены он отдыхал на солнце, оставаясь в гриме, который реалистично изображал кровь.

В таком виде туристы и обнаружили прославленного артиста. Только потом они поняли, что кровь — это часть образа, а на самом деле с мужчиной все хорошо. Но в первые минуты они искренне поверили, что видят человека с изуродованным лицом, что их сильно шокировало, поэтому они в ужасе убежали.