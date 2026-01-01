Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Марк Франчетти
Mark Franchetti
Киноафиша
Персоны
Марк Франчетти
Марк Франчетти
Mark Franchetti
Дата рождения
17 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Милан, Италия
Популярные фильмы
7.3
Приговоренные
(2013)
6.2
Большой Вавилон
(2016)
5.8
Чистое искусство
(2016)
Фильмография Марк Франчетти
Жанр
Все
Детектив
Документальный
Триллер
Год
Все
2016
2013
Все
3
Фильмы
3
Режиссер
1
Продюсер
2
Сценарист
1
6.2
Большой Вавилон
Bolshoi Babylon
документальный
2016, Великобритания
Смотреть трейлер
5.8
Чистое искусство
Chistoe iskusstvo
триллер, детектив
2016, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
7.3
Приговоренные
The Condemned
документальный
2013, Великобритания / Россия
До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667