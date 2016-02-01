Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Большой Вавилон - трейлер
Киноафиша Трейлеры Большой Вавилон. Трейлер

Большой Вавилон. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 1 февраля 2016
Большой Вавилон – Большой. Национальное достояние, символ России — интригующий и мистический. Недавно, однако, театр попал в заголовки газет по всем неправильным причинам: интриги, нападения и перемены в руководстве породили те сенсационные рубрики и заголовки. Теперь — впервые! — руководители театра дали доступ съемочной группе за кулисы. Будучи уверены в том, что череда последовавших месяцев станет новой главой в жизни театра, они позволили запечатлеть сезон 2013/14 — и, таким образом, состоялось уникальное кинематографическое событие.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.2 Большой Вавилон
Большой Вавилон документальный, 2016, Великобритания
Одно целое - дублированный трейлер 02:18
Одно целое  дублированный трейлер
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Лёша из Лавры. Погребающий странных - трейлер 01:15
Лёша из Лавры. Погребающий странных  трейлер
Лермонтов - тизер 01:23
Лермонтов  тизер
Долгая прогулка - дублированный трейлер 02:20
Долгая прогулка  дублированный трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Я знаю, что вы сделали прошлым летом - дублированный трейлер 02:24
Я знаю, что вы сделали прошлым летом  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше