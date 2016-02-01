Большой Вавилон
– Большой. Национальное достояние, символ России — интригующий и мистический. Недавно, однако, театр попал в заголовки газет по всем неправильным причинам: интриги, нападения и перемены в руководстве породили те сенсационные рубрики и заголовки. Теперь — впервые! — руководители театра дали доступ съемочной группе за кулисы. Будучи уверены в том, что череда последовавших месяцев станет новой главой в жизни театра, они позволили запечатлеть сезон 2013/14 — и, таким образом, состоялось уникальное кинематографическое событие.
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