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Лоуренс Шер
Лоуренс Шер
Lawrence Sher
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Lawrence Sher
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Дата рождения
4 февраля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Тинек, Нью-Джерси, США
Биография Лоуренса Шера
Родился 4 февраля 1970 года. Тинек, Нью-Джерси, США.
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Фильмография Лоуренса Шера
Кто наш папа, чувак?
комедия
2016, США
7.0
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Слухи: найден темнокожий актер на роль Человека-ястреба в «Черном Адаме»
Элдис Ходж получил официальное предложение.
Написать
28 сентября 2020 12:47
Александр Скарсгард может стать Человеком-ястребом в фильме «Черный Адам»
Также на радаре Warner Bros. есть Сэм Хьюэн.
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19 августа 2020 10:56
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Актер сыграет Атомного Крушителя.
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17 июля 2020 13:51
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