Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Лоуренс Шер
Награды
Награды и номинации Лоуренса Шера
Lawrence Sher
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Лоуренса Шера
Оскар 2020
Лучшая операторская работа
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая операторская работа
Номинант
На этих хитах выросли поколения: угадайте культовый советский фильм только по кадру с ребенком (тест)
Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора
А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая»
Король лев всего лишь 5-й, Миядзаки вообще в хвосте: в Collider назвали лучшие мультфильмы 90-х – №1 в России даже не помнят
До дыр засмотрели «Остров проклятых»? Вот 5 фильмов-головоломок, где все не так, как кажется — попробуйте угадать финал хоть в одном
Когда хочется чего-то необычного и очень страшного: топ-5 хэллоуинских фильмов, которые почему-то никто не смотрит
Идеально на Хэллоуин: топ-5 фильмов и сериалов по Стивену Кингу, которые рекомендует он сам
Без волшебных палочек, но тоже хорошо: фэнтези-фильмы, которые станут отличной заменой «Гарри Поттеру»
Сидни Суини, подержи его мартини: Вильнев не нашел нового Бонда до сих пор – 72-летний Броснан готов спасти франшизу
«Остался лучшим за всю мою жизнь»: Бандерас назвал самый любимый фильм о войне — и его сняли в СССР, а не в Голливуде
Воротите нос от «Евангелиона»? А вы точно его правильно поняли? Объясняем «как для детей» самый сложный момент культового аниме 90-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667