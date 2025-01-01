Меню
Повелители волшебства
Билеты от 1500₽
Киноафиша Повелители волшебства

Спектакль Повелители волшебства

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новогоднее шоу Братьев Сафроновых в Москве

Волшебники № 1 в России, Братья Сафроновы, готовы порадовать зрителей премьерой своего главного новогоднего шоу «Повелители волшебства»! Эти любимые миллионами иллюзионисты удивят вас зрелищной программой, в которой они будут летать над сценой, сгорать и даже ходить по стенам.

Уникальные фокусы и участие зрителей

Показывая невероятные превращения и исчезая прямо на ваших глазах, Братья Сафроновы создадут настоящее волшебство. Порой некоторые зрители могут стать непосредственными участниками шоу, что делает его ещё более захватывающим!

Награды и признание Братьев Сафроновых

Предыдущее шоу Братьев «M.A.R.S. Притяжение» получило высшую международную награду «Золотой Мерлин» как «Лучшее иллюзионное шоу в мире 2025». Эта награда, по сути, равносильна Оскару в киноиндустрии и была вручена на официальном уровне Международным Сообществом Магов.

Гранд-шоу для всей семьи

Новогоднее шоу «Повелители волшебства» предложит зрителям грандиозные фокусы, уникальные спецэффекты и фантастические объекты. Вы или ваша семья непременно будете удивлены и воскликнете: «Невероятно! Как они это делают?!».

Продолжительность программы составит 1 час 30 минут без перерыва. Не упустите возможность погрузиться в мир магии и волшебства Братьев Сафроновых!

Исполнители
Андрей Сафронов
Андрей Сафронов
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Купить билет на спектакль Повелители волшебства

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
30 декабря вторник
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
2 января пятница
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
3 января суббота
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
4 января воскресенье
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
5 января понедельник
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
6 января вторник
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
7 января среда
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
8 января четверг
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
9 января пятница
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
10 января суббота
11:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
15:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
18:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
11 января воскресенье
13:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽
16:30
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 1500 ₽

