Спектакль Повелители волшебства

Новогоднее шоу Братьев Сафроновых в Москве

Волшебники № 1 в России, Братья Сафроновы, готовы порадовать зрителей премьерой своего главного новогоднего шоу «Повелители волшебства»! Эти любимые миллионами иллюзионисты удивят вас зрелищной программой, в которой они будут летать над сценой, сгорать и даже ходить по стенам.

Уникальные фокусы и участие зрителей

Показывая невероятные превращения и исчезая прямо на ваших глазах, Братья Сафроновы создадут настоящее волшебство. Порой некоторые зрители могут стать непосредственными участниками шоу, что делает его ещё более захватывающим!

Награды и признание Братьев Сафроновых

Предыдущее шоу Братьев «M.A.R.S. Притяжение» получило высшую международную награду «Золотой Мерлин» как «Лучшее иллюзионное шоу в мире 2025». Эта награда, по сути, равносильна Оскару в киноиндустрии и была вручена на официальном уровне Международным Сообществом Магов.

Гранд-шоу для всей семьи

Новогоднее шоу «Повелители волшебства» предложит зрителям грандиозные фокусы, уникальные спецэффекты и фантастические объекты. Вы или ваша семья непременно будете удивлены и воскликнете: «Невероятно! Как они это делают?!».

Продолжительность программы составит 1 час 30 минут без перерыва. Не упустите возможность погрузиться в мир магии и волшебства Братьев Сафроновых!