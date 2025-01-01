Спектакль Повелители волшебства

Волшебники № 1 в России, Братья Сафроновы, готовы порадовать зрителей премьерой своего главного новогоднего шоу «Повелители волшебства»! Эти любимые миллионами иллюзионисты удивят вас зрелищной программой, в которой они будут летать над сценой, сгорать и даже ходить по стенам.
Показывая невероятные превращения и исчезая прямо на ваших глазах, Братья Сафроновы создадут настоящее волшебство. Порой некоторые зрители могут стать непосредственными участниками шоу, что делает его ещё более захватывающим!
Предыдущее шоу Братьев «M.A.R.S. Притяжение» получило высшую международную награду «Золотой Мерлин» как «Лучшее иллюзионное шоу в мире 2025». Эта награда, по сути, равносильна Оскару в киноиндустрии и была вручена на официальном уровне Международным Сообществом Магов.
Новогоднее шоу «Повелители волшебства» предложит зрителям грандиозные фокусы, уникальные спецэффекты и фантастические объекты. Вы или ваша семья непременно будете удивлены и воскликнете: «Невероятно! Как они это делают?!».
Продолжительность программы составит 1 час 30 минут без перерыва. Не упустите возможность погрузиться в мир магии и волшебства Братьев Сафроновых!