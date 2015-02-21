Три брата-иллюзиониста долгие годы творят чудеса для широкой публики. В этот раз Андрей, Сергей и Илья решили помериться силой таланта и устроить соревнование, чтобы определить, кто же из них лучше всех владеет фокусами. В проект «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» они пригласят звезд шоу-бизнеса, которых будут обучать своему творчеству. У каждого из братьев есть всего неделя, чтобы передать знания о трюках, а оценивать проделанную работу будут три члена жюри. Сами Сафроновы появятся в необычных образах киногероев, которые также продемонстрируют непостижимые иллюзии.