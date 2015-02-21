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Постер телешоу Империя иллюзий: Братья Сафроновы
1 постер
Киноафиша Сериалы Империя иллюзий: Братья Сафроновы

Империя иллюзий: Братья Сафроновы (2015 - 2015)

Imperiya illyuzij: Bratja Safronovy 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 12 часов 0 минут

О чем телешоу

Три брата-иллюзиониста долгие годы творят чудеса для широкой публики. В этот раз Андрей, Сергей и Илья решили помериться силой таланта и устроить соревнование, чтобы определить, кто же из них лучше всех владеет фокусами. В проект «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» они пригласят звезд шоу-бизнеса, которых будут обучать своему творчеству. У каждого из братьев есть всего неделя, чтобы передать знания о трюках, а оценивать проделанную работу будут три члена жюри. Сами Сафроновы появятся в необычных образах киногероев, которые также продемонстрируют непостижимые иллюзии.

В ролях
В ролях
Сергей Сафронов
Сергей Сафронов
Илья Сафронов
Андрей Сафронов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Империя иллюзий: Братья Сафроновы - Сезон 1 Сезон 1
2015, 8 эпизодов
 
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