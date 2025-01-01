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Мистерия Царь Давид
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мистерия Царь Давид

Спектакль Мистерия Царь Давид

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Мистерия. Царь Давид» — авторская постановка Романа Игнатьева

Композитор Роман Игнатьев, знакомый зрителям по мюзиклам Московского театра оперетты «Анна Каренина», «Граф Орлов» и «Монте-Кристо», представляет свой новый авторский проект — музыкально-драматическую постановку «Мистерия. Царь Давид».

На этот раз Игнатьев обращается к библейскому сюжету о втором царе Израиля — Давиде. История, пережившая века, звучит удивительно современно и проникает в самую глубину человеческой души.

История страсти, вины и покаяния

В центре спектакля — трагическая любовь Давида, оказавшегося перед моральным выбором, влекущим за собой непоправимые последствия. Властолюбие и вседозволенность подталкивают его к преступлению, за которое предстоит дорого заплатить.

Цена страсти — невинная жертва. А путь к покаянию становится для царя самым тяжёлым испытанием.

«Одна смерть делает его царём, другая — возвращает в человека» — эпиграф, который звучит в спектакле как итог великого падения и внутреннего преображения.

Мистерия, говорящая со зрителем сегодня

Это не просто реконструкция древнего сюжета. «Царь Давид» — спектакль о вечных темах: ответственности, раскаянии и цене власти. Он обращается не к исторической памяти, а к личному опыту каждого зрителя. Вопросы, которые поднимает постановка, актуальны и в XXI веке.

А если вы просто хотите провести вечер в компании живой музыки, мощной актёрской игры и выразительных визуальных образов — этот спектакль тоже для вас.

Музыка как драматургия

Композитор выступает не просто как автор музыки — он создаёт полноценный музыкальный нарратив, в котором каждый мотив, каждая тема ведёт за собой эмоции героев. Музыка здесь — не сопровождение, а движущая сила драмы.

Для кого этот спектакль

Для тех, кто ищет в театре повод для размышлений.
Для тех, кто ценит музыкальные постановки высокого уровня.
Для тех, кто любит сильные истории и настоящее сценическое искусство.

Режиссер
Роман Игнатьев
В ролях
Сэсэг Хапсасова
Сэсэг Хапсасова
Григорий Данцигер
Григорий Данцигер
Никита Киоссе
Никита Киоссе
Диана Владимирова
Андрей Белявский

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Московский продюсерский центр Москва, Маршала Малиновского, 7
19:00 от 2000 ₽

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