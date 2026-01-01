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Yulia Gorshenina
Yulia Gorshenina
Kinoafisha
Persons
Yulia Gorshenina
Yulia Gorshenina
Yulia Gorshenina
Actor type
Comedy actor
,
Thriller hero
,
Dramatic actor
Popular Films
6.2
Zakon myshelovki
(2007)
6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
(1998)
0.0
Besslavnye pridurki
(2014)
Filmography
Besslavnye pridurki
Comedy
2014, Russia
Watch trailer
6.2
Zakon myshelovki
Crime, Thriller,
2007, Russia
6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective
1998, Russia
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