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Yulia Gorshenina Yulia Gorshenina
Kinoafisha Persons Yulia Gorshenina

Yulia Gorshenina

Yulia Gorshenina

Actor type
Comedy actor, Thriller hero, Dramatic actor

Popular Films

Zakon myshelovki 6.2
Zakon myshelovki (2007)
Ulitsy razbitykh fonarey 6.2
Ulitsy razbitykh fonarey (1998)
Besslavnye pridurki 0.0
Besslavnye pridurki (2014)

Filmography

Besslavnye pridurki
Besslavnye pridurki
Comedy 2014, Russia
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Zakon myshelovki 6.2
Zakon myshelovki
Crime, Thriller, 2007, Russia
Ulitsy razbitykh fonarey 6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective 1998, Russia
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