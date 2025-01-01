Меню
Персоны
Джош Кули
Награды
Награды и номинации Джоша Кули
Josh Cooley
Награды
Награды и номинации Джоша Кули
Оскар 2020
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA 2020
Best Animated Featured Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Feature Film
Номинант
BAFTA 2016
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
