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Скоро в прокате «Проект У»
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Сэм Ричардсон
Награды
Награды и номинации Сэма Ричардсона
Sam Richardson
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Награды и номинации Сэма Ричардсона
Primetime Emmy Awards 2023
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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