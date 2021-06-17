«Папа за маму»: Рецензия Киноафиши

Карло (Фабио Де Луиджи) и Джулия (Валентина Лодовини) – почти идеальная пара. Обязанности в их семье распределены традиционным образом. Карло работает менеджером по персоналу и получает зарплату, а Джулия занимается домашними делами и воспитывает троих детей: дочь-подростка с непредсказуемыми сменами настроения, сына-хулигана с непреодолимой тягой к деструкции и вторую дочь, совсем малышку, которая только учится говорить. Однажды вечером Карло заявляет жене, что был бы не прочь поменяться с ней местами. Он-то, бедняга, вынужден целыми днями пахать в офисе, а у нее не жизнь, а малина: отвезла старших в школу, закинула младшую в детсад – и можно отдыхать. Джулия, у которой эта тирада вызывает вполне законное возмущение, ловит супруга на слове и организовывает себе первый за много лет отпуск. Вместе с сестрой она улетает на 10 дней на Кубу, оставив Карло дом и ошалевших от внезапного исчезновения матери детей.

Кажется, создателями фильма была упущена роскошная возможность снять кино о женщине, которая 13 лет героически тащила на себе семью, а потом улетела через Атлантику отрываться и набираться новых впечатлений. Вместо этого они выбрали куда более скучного персонажа – мужа, поставленного перед необходимостью в ежедневном режиме общаться с собственными отпрысками. Проблемы Карло оказываются довольно предсказуемыми. Младшая дочь разрисовывает стены и не хочет оставаться одна в детском саду, сын устраивает дурацкий розыгрыш, у старшей начинаются месячные. Не обойдется, разумеется, и без шуток про родительские чаты в мессенджерах – да, итальянцев они тоже бесят.

Папа за маму

При этом, что характерно, герою не приходится заниматься совсем уж бытовыми задачами вроде мытья полов или чистки унитаза. Для этого у Карло и Джулии есть помощница по хозяйству. Подозрительная обеспеченность семьи, в которой работает только один человек (и тот не гендиректор), стала одной из главных претензий к фильму от итальянских критиков. Они писали, что дом в центре Рима, в двух шагах от Колизея, невозможно содержать на зарплату специалиста по кадрам. Придирка стала бы несущественной, если бы картина была посвящена какой-то отвлеченной теме. Но мужская беспомощность в вопросах заботы о детях и домашнего менеджмента – это вообще-то довольно распространенная и очень серьезная проблема, и если уж сталкивать героя с реальностью, то по полной программе.

Фильм же пытается сделать это максимально мягко. Авторы не могут даже надолго оставить Карло с дочерями и сыном. По сюжету он продолжает ходить на работу, и этому посвящена отдельная линия. В офисе у героя появляется напарник, мечтающий его подсидеть, - получается, что мачизм центрального персонажа подвергается прессингу сразу по двум направлениям. Тут, впрочем, стоит учесть, что оригинальная идея принадлежит вовсе не итальянцам. «Папа за маму» - ремейк аргентинской картины 2017 года «Мама уехала». Но оцените масштаб внесенных сценаристами изменений: в оригинале у героев было четверо детей и несколько домашних питомцев. Итальянцы своего Карло пожалели, выдав ему троих и избавив от необходимости кормить рыбок.

Папа за маму

Картина, очевидно, задумывалась как прогрессивное послание мужчинам: не надо, мол, воспринимать домашний труд как должное. Он требует времени и сил, он не оплачивается, от него почти невозможно отдохнуть, потому что дела никогда не заканчиваются. Но реализация убивает все благородство замысла. Любая попытка выполнить часть обязанностей жены оборачивается для героя унижением, а иногда и физическими травмами. Чем больше он погружается в «бытовуху», тем нелепее выглядит. Ближе к финалу художники по костюмам демонстративно снимают с него пиджак и надевают джинсовую рубашку и фартук – ну естественно, ведь совмещать работу и семью невозможно. Выходит, кто-то из двоих все равно должен осесть дома и смириться с собственной второсортностью. Невеселая перспектива, особенно для комедии.

Пожалуй, фильм можно порекомендовать тем, для кого озвученная авторами идея все еще неочевидна. Там есть несколько удивительно точно пойманных моментов. Но вот незадача: чаще всего трудоемкость домашних дел не осознают мужчины, а на фильмы про таких персонажей ходят женщины. Как перевернуть ситуацию? Только одним способом: отправиться в кино парой.