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Фильмография
Эдмон Коломер
Edmon Colomer
Киноафиша
Персоны
Эдмон Коломер
Эдмон Коломер
Edmon Colomer
Дата рождения
26 сентября 1951
Возраст
74 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.4
Смешно, но не очень
(1994)
Фильмография Эдмон Коломер
5.4
Смешно, но не очень
Alegre ma non troppo
мюзикл, мелодрама, комедия
1994, Испания
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