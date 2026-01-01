Оповещения от Киноафиши
Мартин Дуба
Martin Douba
Дата рождения
1 июля 1956
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Прага, Чехия
Популярные фильмы
6.1
Америка
(1994)
5.7
Белла миа
(2013)
5.7
Белла миа
Bella mia
драма
2013, Чехия
6.1
Америка
Amerika
драма, детектив
1994, Чехия
