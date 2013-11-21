Белла миа, 2013

Из-за подозрения на заражение коровьим бешенством стадо коров с небольшой фермы подлежит уничтожению. Нежелающие мириться с такой участью животные поднимают бунт и сбегают. Их пытаются поймать, но стаду под предводительством коровы по кличке Белла удается спастись. Теперь за буренками начинается настоящая охота, имеющая мало общего с профилактическими ветеринарными мерами, из-за которых все начиналось. Однако есть в округе и люди, которые хотят сохранить жизнь несчастным животным, даже если эта новая жизнь означает, что коровы будут зависеть только от себя и пастись самостоятельно.

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