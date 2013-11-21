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Белла миа
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Bella mia

Белла миа, 2013

2013 / Чехия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Из-за подозрения на заражение коровьим бешенством стадо коров с небольшой фермы подлежит уничтожению. Нежелающие мириться с такой участью животные поднимают бунт и сбегают. Их пытаются поймать, но стаду под предводительством коровы по кличке Белла удается спастись. Теперь за буренками начинается настоящая охота, имеющая мало общего с профилактическими ветеринарными мерами, из-за которых все начиналось. Однако есть в округе и люди, которые хотят сохранить жизнь несчастным животным, даже если эта новая жизнь означает, что коровы будут зависеть только от себя и пастись самостоятельно.
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 21 ноября 2013
Режиссер
Мартин Дуба
В ролях
Дэвид Бонавентура
Анна Фиалова
Петр Форман
Жужана Норисова
Петр Райхерт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Белла миа 1 постер
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