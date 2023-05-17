К выходу готовится фильм о любви Франца Кафки и Доры Диамант

Как передает Variety, кинокомпания TrustNordisk разрабатывает фильм The Glory of Life («Слава жизни»), посвященный истории любви писателя Франца Кафки и Доры Диамант. Главные роли в картине исполняют Генриетта Конфуриус («За океан») и Сабин Тамбреа («Нарцисс и Златоуст»).

Кафка и Диамант встретились на побережье Балтийского моря в 1923 году, то есть за год до того, как писатель умер от туберкулеза. Умудренная опытом Диамант, работавшая в еврейской общине, увезла Кафку в Берлин. Однако там здоровье писателя быстро ухудшалось, поэтому вскоре они вместе отправились в санаторий в Австрию. Диамант сохранила память об их короткой совместной жизни до конца своих дней.

Режиссером картины выступает Георг Маас, наиболее известный по триллеру «Две жизни» с Юлианой Клер и Лив Ульман. Он также написал сценарий фильма совместно с Михаэлем Гутманном («Дальний свет»). Функции продюсеров выполняют Хэльге Зассе («Вечность и один день»), Солвейг Фина («Самый опасный человек») из компании Tempest Film и Томас Придниг («Маленькая леди») из компании Lotus Film.

Съемки The Glory of Life проходят в настоящий момент. Дата премьеры фильма пока не установлена.