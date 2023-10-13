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Киноафиша Сериалы Корни зла

Корни зла (2023 - …)

Die Quellen des Bösen 18+
Год выпуска 2023
Страна Германия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал RTL+
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Спустя 4 года после падения Берлинской стены в небольшом городке на территории бывшей ГДР в густом лесу местная жительница обнаруживает тело девушки. Таинственный преступник покрыл все тело жертвы непонятными рунами и уложил тело жертвы на мягкую подстилку из цветов. За расследование этого неординарного дела берутся два самых опытных инспектора. Все улики указывают на то, что было совершено ритуальное убийство. При изучении архивных данных выясняется, что в 1970-х годах в этих местах уже случались аналогичные преступления, однако так и не были раскрыты. Становится понятно, что следователям предстоит столкнуться с загадочной серией убийств, которые тесно связаны с прошлым Германии.

Корни зла - трейлер первого сезона
Корни зла  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Фахри Огюн Ярдим
Фахри Огюн Ярдим
Генриетта Конфуриус
Генриетта Конфуриус
Нико Эрентайт
Нико Эрентайт
Анджелина Хэнч
Filip Schnack
Nina Petri
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Корни зла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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