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Фильмография
Эшли Спенсер
Ashleigh Spencer
Киноафиша
Персоны
Эшли Спенсер
Эшли Спенсер
Ashleigh Spencer
Дата рождения
8 марта 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Огайо, США
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
5.7
Последние пять лет
(2014)
Фильмография Эшли Спенсер
5.7
Последние пять лет
The Last 5 Years
мелодрама, драма, мюзикл, комедия
2014, США
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