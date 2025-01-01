Меню
Уберто Пазолини
Награды
Награды и номинации Уберто Пазолини
Uberto Pasolini
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Уберто Пазолини
Оскар 1998
Лучший фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший фильм
Победитель
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Best Director
Победитель
Premio Cinematografico "Civitas Vitae prossima" Award
Победитель
C.I.C.A.E. Award
Победитель
Best Film
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Label Europa Cinemas
Победитель
Best Film (Venice Days)
Победитель
FEDIC Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2020
Лучший фильм
Номинант
