Персоны
Карим Айнуз
Награды
Награды и номинации Карима Айнуза
Karim Aïnouz
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Карима Айнуза
Каннский кинофестиваль 2019
Премия «Особый взгляд»
Победитель
Каннский кинофестиваль 2024
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2011
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2002
Золотая камера
Номинант
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2009
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2006
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2018
Кинопремия Международной амнистии
Победитель
Премия Глассхютте за оригинальный документальный фильм
Номинант
Берлинале 2014
Золотой берлинский медведь
Номинант
