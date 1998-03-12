Оповещения от Киноафиши
Матеус Коста Matheus Costa
Матеус Коста

Матеус Коста

Matheus Costa

Дата рождения
12 марта 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр

Популярные фильмы

Время и ветер 6.7
Время и ветер (2013)
Отпусти! 5.1
Отпусти! (2023)

Фильмография Матеус Коста

Жанр
Год
Отпусти! 5.1
Отпусти! Desapega!
комедия, мелодрама 2023, Бразилия
Время и ветер 6.7
Время и ветер O Tempo e o Vento
драма 2013, Бразилия
