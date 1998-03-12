Оповещения от Киноафиши
Фильмография
Матеус Коста
Matheus Costa
Матеус Коста
Матеус Коста
Matheus Costa
Дата рождения
12 марта 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Время и ветер
(2013)
5.1
Отпусти!
(2023)
Фильмография Матеус Коста
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2023
2013
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.1
Отпусти!
Desapega!
комедия, мелодрама
2023, Бразилия
6.7
Время и ветер
O Tempo e o Vento
драма
2013, Бразилия
