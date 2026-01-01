Оповещения от Киноафиши
Марджори Эстиано Marjorie Estiano
Марджори Эстиано

Марджори Эстиано

Marjorie Estiano

Дата рождения
8 марта 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Я все еще здесь 8.3
Я все еще здесь (2024)
Хорошие манеры 6.7
Хорошие манеры (2017)
Время и ветер 6.7
Время и ветер (2013)

Фильмография Марджори Эстиано

Жанр
Год
Я все еще здесь 8.3
Я все еще здесь Ainda Estou Aqui
биография, драма, исторический 2024, Бразилия / Франция
Смотреть трейлер
Объятия матери 5.8
Объятия матери Abraço de Mãe
ужасы 2024, Бразилия
Хорошие манеры 6.7
Хорошие манеры Good Manners / As Boas Maneiras
фэнтези, ужасы 2017, Бразилия / Франция
Время и ветер 6.7
Время и ветер O Tempo e o Vento
драма 2013, Бразилия
Красотка на велике 6.1
Красотка на велике Malu de Bicicleta
мелодрама 2010, Бразилия
Смотреть трейлер
