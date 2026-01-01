Оповещения от Киноафиши
«Кутюр»
1
О персоне
Фильмография
Марджори Эстиано
Marjorie Estiano
Марджори Эстиано
Марджори Эстиано
Marjorie Estiano
Дата рождения
8 марта 1982
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актёр ужасов, Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.3
Я все еще здесь
(2024)
6.7
Хорошие манеры
(2017)
6.7
Время и ветер
(2013)
Фильмография Марджори Эстиано
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Мелодрама
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2024
2017
2013
2010
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
8.3
Я все еще здесь
Ainda Estou Aqui
биография, драма, исторический
2024, Бразилия / Франция
Смотреть трейлер
5.8
Объятия матери
Abraço de Mãe
ужасы
2024, Бразилия
6.7
Хорошие манеры
Good Manners / As Boas Maneiras
фэнтези, ужасы
2017, Бразилия / Франция
6.7
Время и ветер
O Tempo e o Vento
драма
2013, Бразилия
6.1
Красотка на велике
Malu de Bicicleta
мелодрама
2010, Бразилия
Смотреть трейлер
