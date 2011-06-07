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Шиповник
Киноафиша Фильмы Шиповник

Шиповник, 2011

2011 / Россия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 7 июня 2011
Постер фильма Шиповник 1 постер
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17 сентября 2021 19:00
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