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Шиповник
Шиповник, 2011
2011 / Россия
5.8
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Жанр:
короткометражный
драма
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5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
32 минуты
Год выпуска
2011
Премьера в мире
7 июня 2011
1 постер
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