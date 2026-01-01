Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Адам Леви
Adam Levy
Киноафиша
Персоны
Адам Леви
Адам Леви
Adam Levy
Дата рождения
5 декабря 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Рост
178 см
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
Я найду тебя
(2019)
6.9
Прежде, чем я усну
(2014)
5.8
Жизнь и смерть Макса Линдера
(2024)
Фильмография Адам Леви
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мелодрама
Музыка
Триллер
Год
Все
2025
2024
2019
2014
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
5.6
Укрытие номер один
Safe House
триллер
2025, США
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.8
Жизнь и смерть Макса Линдера
Life and Deaths of Max Linder
2024, Польша
7
Я найду тебя
Music, War and Love
драма, музыка, мелодрама
2019, Польша / США
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.9
Прежде, чем я усну
Before I Go to Sleep
триллер, детектив
2014, Великобритания
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667