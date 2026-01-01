Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Адам Леви Adam Levy
Киноафиша Персоны Адам Леви

Адам Леви

Adam Levy

Дата рождения
5 декабря 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Рост
178 см
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Я найду тебя 7.0
Я найду тебя (2019)
Прежде, чем я усну 6.9
Прежде, чем я усну (2014)
Жизнь и смерть Макса Линдера 5.8
Жизнь и смерть Макса Линдера (2024)

Фильмография Адам Леви

Жанр
Год
Укрытие номер один 5.6
Укрытие номер один Safe House
триллер 2025, США
Смотреть трейлер
Жизнь и смерть Макса Линдера 5.8
Жизнь и смерть Макса Линдера Life and Deaths of Max Linder
2024, Польша
Я найду тебя 7
Я найду тебя Music, War and Love
драма, музыка, мелодрама 2019, Польша / США
Прежде, чем я усну 6.9
Прежде, чем я усну Before I Go to Sleep
триллер, детектив 2014, Великобритания
Смотреть трейлер
«Место встречи изменить нельзя» — не единственный сериал-хит: люблю другой советский детектив и серий больше
Эти военные драмы СССР уже стали культовыми: угадайте все 6 картин в нашем тесте
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
Каверин снова в промахе, опера действуют странно, полковники бегают по улицам: что не так с полицией в «Первом отделе 5»
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше