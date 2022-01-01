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Ингрид Крейги

Ingrid Craigie
Ингрид Крейги
Ингрид Крейги Ingrid Craigie
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Карьера
Актриса
Место рождения
Корк, Ирландия
Биография Ингрид Крейги

Фильмография Ингрид Крейги
Ты мне не мать
Ты мне не мать
драма, ужасы 2022, Ирландия
6.0
Мертвые
Мертвые
драма 1987, Великобритания / Ирландия / США
7.0
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