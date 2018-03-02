«Поднять якоря!»: Рецензия Киноафиши

Превратности карьерного роста

Маленький катер по имени Элиас работал спасателем в тихой бухте. Работу свою он любил и всегда был готов броситься на помощь судну, терпящему бедствие. Однажды ночью, когда на море бушевал шторм, он спас корабль, перевозивший ценный груз, и его подвиг заметили. Элиаса пригласили в Большую Гавань – крупный международный порт. Там ему торжественно вручили награду и предложили занять пост спасателя. Молодой катер не смог отказаться от столь заманчивого предложения, тем более что в Большой Гавани он встретил девушку, покорившую его сердце. А вот про друзей из дома Элиас забыл слишком быстро – времени на общение с ними у паренька из глубинки, ставшего узнаваемой личностью в мегаполисе, уже не было. Правда, Большая Гавань ошибок не прощает, и на долю катера выпадет сложнейшие испытание.

Кадр из фильма «Поднять якоря!»

Структура норвежского мультфильма «Поднять якоря!» немного отличается от распространенного подхода к построению повествования в мультиках, где явно предполагается, что главному герою предстоит спасти если не весь мир, то хотя бы его маленькую часть. Элиасу, конечно, придется совершить большой подвиг, вот только до конфликта, лежащего в его основе, создатели анимационной ленты не идут совсем уж напролом. «Поднять якоря!» не концентрируется на форсировании событий ради кульминационной сцены. Весьма продолжительное время в мультике просто реконструируется жизнь катера из маленькой бухты в крупном международном порту. И в ней легко угадываются будни молодого человека, недавно вылетевшего из родительского гнезда и еще не совсем умеющего ориентироваться в мире.

Кадр из фильма «Поднять якоря!»

Элиас теряется в новом для себя окружении, где привычные ему нормы поведения уже не работают. Погружение спасательного катерка в непривычную для него среду мультик передает вполне правдоподобно, и переживания суденышка понятны в том числе и взрослым. При этом «Поднять якоря!» остается мультфильмом, обращающимся к своим зрителям на простом и доступном языке. Этот мультик самозабвенно учит тому, как важна дружба и дружеская поддержка. Также практически в каждом персонаже мультипликаторы попытались найти нечто светлое и доброе. По крайней мере, шанс проявить себя с положительной стороны и начать жизнь с чистого листа был дан едва ли не всем. И это контрастирует с тем, какая история просвечивается сквозь покров добродушного мультфильма.

Кадр из фильма «Поднять якоря!»

Порой «Поднять якоря!» явно замахивается на проблемы болезненные и актуальные не для ребятни, а вот взрослые к ним могут быть весьма чувствительны. Достаточно упомянуть только безработицу, рабство и экологический кризис. При чем рабство показано в мультфильме как нарушение договора между работодателем и работником. Однако интонации в мультике, несмотря на сложность поднимаемых вопросов, не становятся зловещими или удушающе тяжеловесными. «Поднять якоря!» все же не занимается детальной проработкой вышеназванных тем ‒ для этого мультфильма самым главным пунктом на повестке дня является именно дружба.

Кадр из фильма «Поднять якоря!»

Рабство, как и другие затрагиваемые проблемы, в мире нарисованных лодочек не исследуется с пристальным вниманием к малейшим деталям. Мультик также не оборачивается политическим манифестом и остается на уровне детского мультипликационного фильма, обращающегося к извечной теме – дружбе. И в его размышлениях о дружбе, несмотря на светлый тон повествования, различимы жизненные и справедливые замечания. Вместе с тем «Поднять якоря!» как раз тот случай, когда очевидный назидательный тон в мультфильме не вызывает явного и едва сдерживаемого отторжения. Назидательность здесь компенсируется узнаваемостью ситуаций, в которых Элиас оказывается, отделившись от своих старых друзей.

Елена Громова

В российском прокате с 1 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Поднять якоря!»