Джералд МакРэйни
Награды
Награды и номинации Джералд МакРэйни
Gerald McRaney
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джералд МакРэйни
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
