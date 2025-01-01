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Фильмография
Алехандро Фахардо
Alejandro Fajardo
Киноафиша
Персоны
Алехандро Фахардо
Алехандро Фахардо
Alejandro Fajardo
Дата рождения
1 января 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Гуаякиль, Эквадор
Популярные фильмы
6.8
Шаман
(2025)
Билеты
6.6
Фарфоровая лошадь
(2012)
Фильмография Алехандро Фахардо
Жанр
Все
Драма
Ужасы
Год
Все
2025
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.8
Шаман
Shaman
ужасы
2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Фарфоровая лошадь
Mejor no hablar de ciertas cosas
драма
2012, Эквадор
Смотреть трейлер
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