Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алехандро Фахардо Alejandro Fajardo
Киноафиша Персоны Алехандро Фахардо

Алехандро Фахардо

Alejandro Fajardo

Дата рождения
1 января 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Гуаякиль, Эквадор

Популярные фильмы

Шаман 6.8
Шаман (2025)
Фарфоровая лошадь 6.6
Фарфоровая лошадь (2012)

Фильмография Алехандро Фахардо

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Шаман 6.8
Шаман Shaman
ужасы 2025, США
Смотреть трейлер
Билеты
Фарфоровая лошадь 6.6
Фарфоровая лошадь Mejor no hablar de ciertas cosas
драма 2012, Эквадор
Смотреть трейлер
«Шокирует, впечатляет и удивляет» — все это про новый хоррор «Орудия»: набрал 100% на RT и превзошел «Варвара»
О нем мало кто слышал, но это — лучшее аниме всех времен: «уделало» даже «Атаку титанов» и «Тетрадь смерти»
Во второй половине 2025 года скучать не придется: 4 главных премьеры среди сериалов по версии Rotten Tomatoes
Одна серия — и ты в ловушке: 12 дорам, которые украдут сон — к счастью, мини-формат позволяет
«Я был в шоке»: «Интерстеллар» любят десятки миллионов зрителей, а вот коллеги Нолана фильм не оценили — ведь едва не оглохли
Как «Титаник», но с мистикой: в Голливуде снова экспериментируют — ждем паранормальную драму
Уже не байопик, а полноценная драма: съемки фильма о Мадонне превратились в балаган
Этого героя в «Великолепном веке» состарили на 30+ лет: в жизни при Сулеймане он был куда моложе
«Человеки! Одумайтесь!»: только фанаты Мягкова вспомнят 5 фильмов с ним по одной фразе (тест)
В худшем фильме Нолана снялся Аль Пачино, а его рейтинг составляет 7,2: почему «Бессонница» не тянет на звание шедевра
От «Афони» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, в каком фильме Данелии вы могли бы жить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше