Агустин Берналь Agustín Bernal
Агустин Берналь

Agustín Bernal

Дата рождения
1 января 1959
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
8 января 2018
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Инструкции не прилагаются 7.7
Инструкции не прилагаются (2013)

Фильмография Агустин Берналь

Жанр
Год
Инструкции не прилагаются 7.7
Инструкции не прилагаются No se Aceptan Devoluciones
комедия, драма 2013, Мексика
