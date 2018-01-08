Оповещения от Киноафиши
Агустин Берналь
Agustín Bernal
Дата рождения
1 января 1959
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
8 января 2018
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.7
Инструкции не прилагаются
(2013)
Фильмография Агустин Берналь
комедия, драма
2013, Мексика
