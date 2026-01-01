Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александра Морозова
Киноафиша
Персоны
Александра Морозова
Александра Морозова
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.0
Самара
(2012)
3.9
Параллельные миры
(2013)
Фильмография Александра Морозова
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2013
2012
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
3.9
Параллельные миры
Parallelnye miry
мелодрама
2013, Россия / Казахстан
6
Самара
драма
2012, Россия
