Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Деклан Лауни
Награды
Награды и номинации Деклана Лауни
Declan Lowney
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Деклана Лауни
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Comedy Programme or Series
Победитель
Best Comedy Programme or Series
Победитель
Best Comedy Programme or Series
Номинант
Best Comedy Programme or Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Best Comedy (Programme or Series)
Победитель
BAFTA 2013
Best Comedy Programme
Номинант
Best Comedy Programme
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Situation Comedy Award
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Best Comedy (Programme or Series)
Номинант
Меньше 24 часов на Youtube, а уже 1 043 234 просмотра: новая серия-2025 «Маши и Медведя» «Мохнатые качели» снова попала в точку
2026 год начнется с интриг, скандалов, расследований: НТВ подготовил в подарок сразу два криминальных сериала
Почему Окунев в «Самозванце» от НТВ принимает чужого за сына? Не все зрители это поняли, но Варчук объяснил поступок героя
Лучший фильм 2025-го по версии Нолана оказался хоррором — и в нем нет ни ДиКаприо, ни космоса: такого он не видел со времен Кубрика
Опасно, Ватсон! На съемках советского «Шерлока» чуть не погиб главный актер – пара минут, и трагедии бы не избежали
Российский сериал бросил вызов Netflix: в 2025-м эта драма по популярности уступила только «Очень странным делам» – так не ждали даже «Уэнсдей»
Ничего общего с «Суперменом»: DC создают «Дэдпула в женском обличье» — на это намекают первые кадры из новой «Супергерл»
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип
Гулянки на кладбище и Фредди Крюгер: реальная семейка Аддамс от киношной отличалась лишь в одном – и вот как сейчас выглядит их дом (фото)
Когда «Аватар: Пламя и пепел» выйдет в России? Зрителям придется поспешить – посмотреть на новогодних каникулах не получится
19 Великих колец и 7 великих нестыковок: перечитали Толкина, пересмотрели «Кольца власти» и объясняем, что не так с сериальным Сауроном
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667